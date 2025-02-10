Росіянин зізнався у вбивстві двох українських військових у Німеччині в квітні минулого року

У день нападу вони випивали разом у місцевому барі, і між чоловіками сталася суперечка.

Громадянин Росії на суді зізнався у вбивстві двох українських військових у квітні минулого року, які перебували на відновленні у Німеччині.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними справи, 58-річний росіянин напав із ножем на двох українців віком 23 та 36 років у Мурнау-ам-Штаффельзе. У цей час двоє військових проходили реабілітацію у міській травматологічній клініці.

Нападник та двоє військових знали одне одного з попередніх зустрічей. У день нападу вони випивали разом у місцевому барі. У якийсь момент між ними почалася суперечка.

На початку судового засідання обвинувачений зізнався у злочині.

"Тепер, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що сталося", - передав він через свого адвоката.

В обвинувальному акті зазначено, що підозрюваний, який мешкає у Німеччині з початку 1990 років, "є прихильником крайнього російського націоналізму та беззаперечно виступає за агресивну війну РФ проти України". Німецька прокуратура взяла розслідування під свій контроль через "можливе політичне підґрунтя вбивств".