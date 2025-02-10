The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
ГоловнаСвіт

Росіянин зізнався у вбивстві двох українських військових у Німеччині в квітні минулого року

У день нападу вони випивали разом у місцевому барі, і між чоловіками сталася суперечка.

Росіянин зізнався у вбивстві двох українських військових у Німеччині в квітні минулого року
Ілюстративне фото
Фото: Фото з відкритих джерел

Громадянин Росії на суді зізнався у вбивстві двох українських військових у квітні минулого року, які перебували на відновленні у Німеччині. 

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними справи, 58-річний росіянин напав із ножем на двох українців віком 23 та 36 років у Мурнау-ам-Штаффельзе. У цей час двоє військових проходили реабілітацію у міській травматологічній клініці.

Нападник та двоє військових знали одне одного з попередніх зустрічей. У день нападу вони випивали разом у місцевому барі. У якийсь момент між ними почалася суперечка.

На початку судового засідання обвинувачений зізнався у злочині.

"Тепер, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що сталося", - передав він через свого адвоката.

В обвинувальному акті зазначено, що підозрюваний, який мешкає у Німеччині з початку 1990 років, "є прихильником крайнього російського націоналізму та беззаперечно виступає за агресивну війну РФ проти України". Німецька прокуратура взяла розслідування під свій контроль через "можливе політичне підґрунтя вбивств".

  • Подвійне вбивство сталося 27 квітня 2024 року. Двох чоловіків віком 23 та 36 років з ножовими пораненнями виявили на території торгового центру. Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні. 
  • Поліція Верхньої Баварії затримала підозрюваного у вбивстві – ним виявився житель Російської Федерації. 28 квітня росіянина заарештували.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies