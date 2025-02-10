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Грузинську співачку Ніно Катамадзе звинуватили в порушенні правил маніфестацій

Щодо неї складено адмінпротокол. 

Грузинську співачку Ніно Катамадзе звинуватили в порушенні правил маніфестацій
Ніно Катамадзе
Фото: ambebi.ge

Грузинська співачка Ніно Катамадзе звинувачується у порушенні правил проведення маніфестацій.

Про це повідомило видання "Грузія онлайн".

Поліція склала протоколи про адміністративні правопорушення щодо дев'ятьох учасників акції біля будинку судді  Кутаїського апеляційного суду Малхаза Окропірашвілі, що проходила 26 січня – у відповідь на відмову розглянути апеляцію у справі журналістки Мзії Амаглобелі.

Крім Катамадзе, протоколи складені на кількох журналістів та громадських діячів. Їм загрожує штраф чи адміністративний арешт.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року в  Тбілісі відбулась багатотисячна акція "Грузія обирає Євросоюз". Тоді до мітингу приєдналися музичні групи та виконавці, зокрема Ніно Катамадзе зі своїм бендом Insight.

  • 6 лютого парламент Грузії, який перебуває під контролем провладної партії "Грузинська мрія", остаточно затвердив поправки до законодавства, спрямовані на обмеження акцій протесту. Відповідно до нововведень, максимальний термін адміністративного арешту за правопорушення, пов'язані з протестами, збільшиться з 15 до 60 діб. Також у грузинському законодавстві з’явиться нове поняття "стихійна акція". Під ним мається на увазі "збори чи маніфестація, що проводиться незаплановано у відповідь на значну громадську подію". Учасники такого заходу будуть зобов'язані повідомляти органи самоврядування про збори.

  

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