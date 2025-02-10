Грузинську співачку Ніно Катамадзе звинуватили в порушенні правил маніфестацій

Грузинська співачка Ніно Катамадзе звинувачується у порушенні правил проведення маніфестацій.

Про це повідомило видання "Грузія онлайн".

Поліція склала протоколи про адміністративні правопорушення щодо дев'ятьох учасників акції біля будинку судді Кутаїського апеляційного суду Малхаза Окропірашвілі, що проходила 26 січня – у відповідь на відмову розглянути апеляцію у справі журналістки Мзії Амаглобелі.

Крім Катамадзе, протоколи складені на кількох журналістів та громадських діячів. Їм загрожує штраф чи адміністративний арешт.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року в Тбілісі відбулась багатотисячна акція "Грузія обирає Євросоюз". Тоді до мітингу приєдналися музичні групи та виконавці, зокрема Ніно Катамадзе зі своїм бендом Insight.