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У Литві на акції солдіарності зібрали понад мільйон євро для України

Дві третини грошей витратять на дрони та антидрони, а решту – на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.

У Литві на акції солдіарності зібрали понад мільйон євро для України
Зйомка кліпу для акції "Radarom!"
Фото: LRT

Напередодні третьої річниці російського вторгнення в Україну у Литві вже втретє проходить акція солідарності "Radarom!". До ранку понеділка громадяни і бізнес країни вже пожертвували € 1 037 170.

Про це пише LRT. 

Дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася – на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.

Акція солідарності триватиме до 24 лютого.

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За дві попередні акції підприємства і жителі країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро. На ці гроші купили 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, 1 141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.

  • Наприкінці серпня минулого року литовські активісти відправили в Україну останні 22 із 1141 комплексу протидії ворожим дронам, які придбали за кошти у рамках кампанії Radarom.
  • Перед цим зібрав 14 мільйонів євро, на які мали придбати 14 тактичних радарів для української протиповітряної оборони.
  • А днями стало відомо, що литовська компанія NT Service зробила внесок у кампанію "Radarom!" і вирішила подарувати українським військовим 50 антидронів SkyWiper-MOTO, призначених для захисту автомобілів та солдатів від атак БпЛА.
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