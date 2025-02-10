У Литві на акції солдіарності зібрали понад мільйон євро для України

Дві третини грошей витратять на дрони та антидрони, а решту – на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.

Напередодні третьої річниці російського вторгнення в Україну у Литві вже втретє проходить акція солідарності "Radarom!". До ранку понеділка громадяни і бізнес країни вже пожертвували € 1 037 170.

Про це пише LRT.

Дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася – на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.

Акція солідарності триватиме до 24 лютого.

За дві попередні акції підприємства і жителі країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро. На ці гроші купили 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, 1 141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.