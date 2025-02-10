ЗМІ: ліва керівна партія Косова Курті може отримати перемогу на виборах

Керівна у Косові партія “Самовизначення” (Vetevendosje) має намір стати першою на парламентських виборах, які відбулися вчора, але для формування уряду потрібно буде домовитися про коаліцію з іншими партіями.

Такі результати показали екзит-поли та підрахунок голосів партії, пише Reuters.

Результат значно менший проти 50%, які партія прем’єр-міністра Альбіна Курті здобула у 2021 році. Але це дає йому можливість очолити наступний уряд у країні, у політиці якої домінують відносини з сусідньою Сербією та сербами в її межах.

Видання зазначає, що під час виборчої кампанії Курті виключив можливість створення коаліції, заявивши, що не братиме участі в уряді, якщо не отримає абсолютної більшості. Але пізно в неділю після оголошення перемоги політик заявив, що сформує новий уряд, не натякаючи, хто може бути потенційним партнером у коаліції. “Ми перша партія, партія-переможець, яка створить наступний уряд. Ми продовжимо завершувати розпочату роботу”, ‒ сказав він журналістам.

Виборча комісія Косова не змогла опублікувати результати виборів в неділю, оскільки її програмне забезпечення вийшло з ладу. Дані будуть збирати вручну і мають опублікувати сьогодні зранку.

Опозиційна Демократична ліга Косово визнала перемогу Vetevendosje. Її лідер Лумір Абдіджіку заявив, що згідно з підрахунком голосів Vetevendosje обійняла перше місце з 39,08% голосів, опозиційна Демократична партія Косово отримала друге з 21,84% голосів, а його партія стала третьою з 18,14% голосів.

Курті, лівий і албанський націоналіст, прийшов до влади в 2021 році, коли коаліція під керівництвом партії Vetevendosje отримала більше 50% голосів і забезпечила собі більшість у 120-місцевому парламенті.

Косово, найновіша країна Європи, отримала незалежність від Сербії в 2008 році за підтримки Сполучених Штатів після 78-денної кампанії бомбардувань НАТО проти сербських сил у 1999 році.

Політичні аналітики кажуть, що популярність Курті зміцнилася завдяки крокам, спрямованим на розширення урядового контролю на півночі Косово, де більшість становлять етнічні серби. Але критики зазначають, що Курті не вдалося забезпечити мешканцям належний рівень освіти та медичних послуг, а його політика віддалила Косово від його традиційних союзників, Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Водночас уряд Курті мав низку перемог: рівень безробіття скоротився з 30% до приблизно 10%, мінімальна заробітна плата зросла, а торік економіка зростала швидше, ніж у середньому на Західних Балканах.

У 2023 році ЄС наклав економічні обмеження на країну через її роль у розпалюванні напруженості з етнічними сербами, скоротивши фінансування щонайменше на 150 мільйонів євро.

Правоцентристська Демократична ліга Косова виступала за відновлення відносин зі Сполученими Штатами та ЄС і вступ до НАТО.