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Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal

Загалом Україна отримала вже 20 таких машин.

Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Фото: Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставив до України ще  п’ять аеромобільних тактичних машин Caracal.

Про це повідомляє n-tv.

Загалом німецька збройова компанія поставила в Україну 20 аеромобільних тактичних машин Caracal, які можна транспортувати у повітрі.

Вони базуються на новітньому воєнізованому шасі G-класу від Mercedes-Benz.

Caracal – це тактична авіадесантна машина на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. Конструкція машини дозволяє транспортувати дві одиниці як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion. Виробник надає опціональну можливість встановлевання додаткових елементів балістичного захисту.

Модульна конструкція дозволяє встановлювати та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами.

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