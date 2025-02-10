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Макрон закликав Трампа зосередитися на пріоритетних питаннях замість торгової війни з ЄС

Так він прокоментував заяву президента США про додаткові тарифи для Євросоюзу.

Макрон закликав Трампа зосередитися на пріоритетних питаннях замість торгової війни з ЄС
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еманнуель Макрон закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа  сконцентруватися на пріоритетних питаннях.

Про це Макрон сказав в інтерв'ю CNN

Так він прокоментував заяву Трампа про додаткові тарифи для Європейського Союзу. 

"Я думаю, що це не головний пріоритет у нинішніх умовах, враховуючи всі виклики, які ми маємо. Ми маємо виправити ситуацію Україні, в нас є ситуація на Близькому Сході, у нас є конкуренція між США та Китаєм, і ми маємо всі ці інновації від штучного інтелекту до чистих технологій... Чесно кажучи, я не думаю, що це має бути головним пріоритетом", - сказав Макрон. 

Разом з тим, він заявив, що Євросоюз повинен бути готовим відстоювати свої інтереси.

"Я вважаю, що ЄС не повинен чекати на ініціативу інших і просто реагувати. Що ми повинні зробити, так це діяти від себе та сказати нашим людям, що це наш проєкт. Це те, що ми хочемо. Ось чому для мене головним пріоритетом Європи є програма конкурентоспроможності, програма оборони та безпеки є моїми амбіціями, і давайте рухатися швидше для себе. Якщо тим часом у нас виникнуть проблеми з тарифами, ми їх обговоримо і вирішимо", - зазначив Макрон.

  • 1 лютого Дональд Трамп оголосив, що США запроваджують 25 % мита для товарів з Канади та Мексики (крім канадської нафти, яку обклали 10 % митом) і додаткові 10 % мита для товарів з Китаю. У відповідь Канада запровадила нові мита на низку імпортних товарів зі США.
  • Проте вже 3 лютого Трамп повідомив, що відклав запровадження мита для Канади й Мексики на тридцять днів. Мита для Китаю залишив, і Пекін уже відповів ударами по американському бізнесу. 
  • Детальніше про те, що відбувається, у матеріалі LB.ua "Перша війна другого строку Дональда Трампа".
  • 10 лютого Трамп заявив, що планує запровадити 25% мита на імпортні сталь та алюміній. 
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