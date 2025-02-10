У Парижі стартував саміт зі штучного інтелекту, який зібрав техгігантів та політичних лідерів

Метою дводенного заходу є просування етики та доступності в штучному інтелекті та посилення європейського домінування в цьому секторі.

Політичні лідери та лідери технологічної індустрії зібралися сьогодні у понеділок у Парижі на дводенний AI Action Summit зі штучного інтелекту, сподіваючись знайти консенсус щодо технології, пишуть France24 та Euronews.

Організаторами зустрічі є президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Учасники саміту мають напрацювати “картографування” управління штучним інтелектом у всьому світі, просунути ідею більш етичного, доступного та економного штучного інтелекту та наполягати на європейському суверенітеті над технологією.

У події має взяти участь близько 1500 гостей, у її межах відбудуться лекції та панельні дискусії, які окреслять перспективи та виклики штучного інтелекту.

Однією з головних тем для розмов буде китайська компанія DeepSeek, яка створила систему штучного інтелекту, базова модель якої є дешевшою та енергоефективнішою. Також говоритимуть про технології штучного інтелекту з відкритим кодом.

Саміт, на відміну від заходу у Великій Британії, не буде зосереджуватись на небезпеках штучного інтелекту. Натомість він спрямований на вивчення можливостей ШІ, наприклад, для лікування хвороб або полегшення життя людей.

Зазначимо, захід стане глобальною ареною для Франції, щоб продемонструвати свої амбіції щодо штучного інтелекту. Президент Макрон минулого року заявив, що хоче, щоб Париж став містом штучного інтелекту.

Хто приїхав на AI Action Summit

Серед присутніх технічних важковаговиків є Сундар Пічаї з Google; генеральний директор Anthropic Даріо Амодей; так звана “хрещена мати ШІ” доктор Фей-Фей Лі; один із “хрещених батьків ШІ” Ян Лекун; і Артур Менш, генеральний директор французького чемпіона штучного інтелекту Mistral AI. Чи приїде у Париж генеральний директор DeepSeek Лян Веньфен ‒ невідомо.

У саміті також візьмуть участь компанії Nvidia, Mozilla та IBM.

Щодо світових лідерів, то до заходу долучилися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава ЄС з питань технологічного суверенітету Хенна Вірккунен, віцепрем'єр Держради Китаю Чжан Гоцін, а також організатор Нарендра Моді.

Завтра політичні лідери з близько 100 країн проведуть пленарне засідання, серед відомих учасників якого будуть Моді, Венс, Чжан і фон дер Ляєн. Франція сподівається, що уряди домовляться про добровільні зобов’язання, щоб зробити штучний інтелект стійким і екологічно чистим.

Зазначимо, вчора група країн, компаній і благодійних організацій заявила, що вкладе 400 мільйонів доларів у партнерство під назвою “Current AI”, що сприятиме розвитку підходів до технології, заснованих на “суспільних інтересах”.

“Current AI”має на меті залучити до 2,5 мільярдів доларів для своєї місії, щоб надати розробникам штучного інтелекту доступ до більшої кількості даних, запропонувати інструменти та інфраструктуру з відкритим кодом для програмістів, на яких вони можуть працювати, і “розробити системи для вимірювання соціального та екологічного впливу ШІ”.