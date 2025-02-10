Шольц "не вважає правильною" відправку Україні далекобійних ракет Taurus

Про це він сказав під час передвиборчих дебатів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове виключив можливість відправки ракет далекого радіусу дії Taurus до України. Він сказав про це під час 90-хвилинних передвиборчих теледебатів із консерватором Фрідріхом Мерцом.

Про це пишуть Радіо Свобода та DW.

"Я не вважаю правильним доставляти руйнівну зброю вглиб Росії. Я вважаю, що це саме той крок, якого не можна робити, якщо ви несете відповідальність за Німеччину", – сказав Шольц.

Також канцлер розкритикував свого політичного суперника-консерватора Фрідріка Мерца, який є більш відкритим щодо доставки такої зброї Києву.

Фрідріх Мерц, чий консервативний альянс ХДС/ХСС лідирує в опитуваннях проти лівоцентристської Соціал-демократичної партії Шольца, сказав, що він "завжди був дуже чітким" у своїй позиції щодо відправки ракет Taurus в Україну.

За його словами, постачання крилатих ракет має вирішуватися в Європейському союзі.

"Сполучені Штати доставляють, Франція доставляє, Британія доставляє; ми також повинні були доставляти", – зазначив Мерц.

На запитання ведучих про те, як після війни допомогти Україні захиститися від нападу можливого нового Росії чітких відповідей на дебатах не прозвучало. Мерц сказав, що підтримує вступ України до Євросоюзу в середньостроковій перспективі, а щодо НАТО , то, мовляв, поки війна триває – це питання не обговорюється. Обидва політики вважають, що доля України не повинна вирішуватися без українців.

У жовтні Мерц заявив, що схвалить доставку Києву ракет, які мають радіус дії близько 500 кілометрів, за певних умов: спочатку зняти обмеження на дальні удари, а потім постачати Taurus.