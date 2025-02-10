Шольц "не вважає правильною" відправку Україні далекобійних ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове виключив можливість відправки ракет далекого радіусу дії Taurus до України. Він сказав про це під час 90-хвилинних передвиборчих теледебатів із консерватором Фрідріхом Мерцом.
Про це пишуть Радіо Свобода та DW.
"Я не вважаю правильним доставляти руйнівну зброю вглиб Росії. Я вважаю, що це саме той крок, якого не можна робити, якщо ви несете відповідальність за Німеччину", – сказав Шольц.
Також канцлер розкритикував свого політичного суперника-консерватора Фрідріка Мерца, який є більш відкритим щодо доставки такої зброї Києву.
Фрідріх Мерц, чий консервативний альянс ХДС/ХСС лідирує в опитуваннях проти лівоцентристської Соціал-демократичної партії Шольца, сказав, що він "завжди був дуже чітким" у своїй позиції щодо відправки ракет Taurus в Україну.
За його словами, постачання крилатих ракет має вирішуватися в Європейському союзі.
"Сполучені Штати доставляють, Франція доставляє, Британія доставляє; ми також повинні були доставляти", – зазначив Мерц.
На запитання ведучих про те, як після війни допомогти Україні захиститися від нападу можливого нового Росії чітких відповідей на дебатах не прозвучало. Мерц сказав, що підтримує вступ України до Євросоюзу в середньостроковій перспективі, а щодо НАТО , то, мовляв, поки війна триває – це питання не обговорюється. Обидва політики вважають, що доля України не повинна вирішуватися без українців.
У жовтні Мерц заявив, що схвалить доставку Києву ракет, які мають радіус дії близько 500 кілометрів, за певних умов: спочатку зняти обмеження на дальні удари, а потім постачати Taurus.
- 19 вересня Європарламент прийняв резолюцію, у якій закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії.
- Пізніше голова євродипломатії Жозеп Боррель, міністри дійшли висновку, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.
- The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- Проте речник німецького уряду підтвердив, що рішення адміністрації США дозволити Києву бити американськими далекобійними ракетами по РФ не мало «ніякого впливу» на відмову Шольца постачати Україні Taurus.
- Раніше він вже неодноразово казав, що не відправлятиме на Україну ракети дальнього радіусу дії Taurus, незважаючи на наполегливі прохання Києва.
- На початку минулого року Велика Британія запропонувала Німеччині план, який дозволить не передавати Україні ракети Taurus. Він полягав в тому, що Лондон передасть Україні свої Storm Shadow, натомість отримає від Берліну далекобійні крилаті ракети Taurus.