Bloomberg: ЄС перегляне програми із багатомільярдної зовнішньої допомоги

ЄС прагне реструктуризувати свою зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів.

Євросоюз планує переглянути багатомільярдну зовнішнью допомогу, щоб тісніше пов'язати розподіл коштів зі своїми зовнішньополітичними інтересами в умовах складної міжнародної ситуації.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт документа.

Відповідний захід вживається на тлі зростання списків пріоритетів, включаючи оборону через війну в Україні, а також на тлі заяв президента США Дональда Трампа в перші тижні його перебування на посаді.

Відповідно до проєкту документа, з яким ознайомилося Bloomberg, Єврокомісія хоче стати більш трансакційною, оновивши зовнішню допомогу та зробивши її більш "цільовою для наших партнерів".

ЄС прагне реструктуризувати свою зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів з країнами-однодумцями, забезпечення доступу до сировинних ресурсів та стримування напливу мігрантів.

У проєкті зазначається, що загальний фонд ЄС, який традиційно становить близько 1% ВВП блоку, є перенапруженим, враховуючи спектр вимог, від зеленого переходу до оборони.

У найближчі тижні Комісія окреслить ідеї щодо покращення свого наступного семирічного бюджету з 2028 по 2034 рік.

План Єврокомісії збігається з рішенням Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє за кордоном допомогу на десятки мільярдів доларів.