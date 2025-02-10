Bloomberg: ціни на газ в Європі зросли до дворічного максимуму

Європа балансує на межі чергової енергетичної кризи після того, як ціни на природний газ зросли до найвищого за два роки рівня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на газ на нідерландському хабі TTF підскочили на 5,4% у понеділок до 58,75 євро за мегават-годину, що стало найвищим показником з лютого 2023 року, після того як ціни на газові контракти підвищувалися впродовж чотирьох тижнів поспіль.

Зараз сховища в Європі заповнені менше ніж наполовину — це найнижчий рівень для цієї пори року з 2022 року.

"Швидке виснаження запасів підкреслює слабкість поставок у Європі. Втрата більшої частини російського постачання протягом останніх трьох років "зробила європейські газові ринки більш сприйнятливими до цінових шоків у відповідь на короткострокові збої, попит на СПГ в Азії та зміни погоди", — каже аналітик Bloomberg Intelligence Патрісіо Альварес.

Згідно з місячним прогнозом ICIS, споживання газу в Європі цього місяця зросте на 17% порівняно з минулим роком через житловий і комерційний попит. Північно-Західна Європа готується до низьких температур у найближчі дні, що може ще більше підвищити попит на опалення, ще більше виснажуючи запаси та додаючи поштовх до продовження зростання цін.

"Ризик того, що Європейський Союз увійде у весну з дуже низькими запасами газу, зріс за останні пару тижнів", — каже Арне Ломан Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management, додаючи, що ціни зросли не тільки за передній місяць, зростання цін спостерігається упродовж 2026–2027 років.