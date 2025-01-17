Politico: Європа у січні закуповує російський газ небувалими обсягами. Чим це пояснюють і що каже Єврокомісія

За даними аналітиків, ці обсяги зрідженого газу постачають за контрактами, укладеними раніше.

Європа цього року почала купувати російський газ у найвищих за весь час масштабах, витрачаючи на це мільярди доларів. Це відбувається усього лише через декілька тижнів після того, як Україна перекрила транзит російського газу, пише Poitico.

Зібрані дані компанією Kpler, що спеціалізується на розвідці торговельних операцій, свідчать, що за перші 15 днів року 27 країн Євросоюзу імпортували 837 300 метричних тонн зрідженого газу з Росії. Торік за аналогічний період ЄС купив у Росії 760 100 тонн.

Після завершення транзиту російського газу територією України держави ЄС стали активніше купувати зріджений газ, який доставляють танкерами з російських портів.

За словами старшого аналітика Kpler щодо зрідженого газу Чарльза Костерусса, є ціла низка факторів, які пояснюють так і обсяги. Зокрема, недостатня власна генерація енергетики.

"З другої половини грудня спостерігалося похолодання, вироблення вітрової електроенергії не було на найвищому рівні", – сказав він.

За словами Костерусса, 95-96 % російського зрідженого газу, який купує ЄС, надходить з Ямальського заводу. Більшість цих обсягів постачають за довготривалими контрактами. Тож йдеться не про те, що Євросоюз став купувати додаткові потові вантажі, а в тому, що виконують попередні контракти.

Речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен сказала, що спроби позбутися частки в газі, нафті та вугіллі вже "порушили контроль Росії над енергетичною системою Європи".

"Однак, попри ці значні результати, російська енергетика, особливо газ, досі присутні в ЄС, а в 2024 імпорт газу з Росії зріс, зокрема імпорт зрідженого газу. Це дає підстави для серйозного занепокоєння", – сказала вона.

За словами Ітнконен, наприкінці лютого Єврокомісія презентує план завершення імпорту енергоресурсів із Росії.

Окремо від цього 10 членів ЄС закликають застосувати санкції проти російського зрідженого газу.