Прем'єр Молдови спілкувався з головою Придністровського регіону після того, як той повернувся з Москви

Прем'єр Молдови Дорін Речан спілкувався з головою Придністровського регіону Вадимом Красносельским після того, як той повернувся з Москви.
Про це повідомляє News Maker.
Дорін Речан уточнив, що спілкується із Красносельським, коли існує потенційна загроза ескалації чи кризи.
Також глава уряду Молдови розповів, що Красносельський повернувся з Росії з враженням, що Москва вирішила газову проблему.
“Однак Москва не запропонувала рішення щодо природного газу і ввела в оману адміністрацію на лівому березі Дністра, яка є неконституційною. Зокрема, була нав'язана ідея та переконання, що Молдова блокує постачання природного газу. Моєю метою в цій розмові було заспокоїти ситуацію та не допустити ескалації”, - наголосив Речан.
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Красносельський вилетів до Москви 10 січня для обговорення можливості відновлення постачання газу. У Придністров'я він повернувся 14 січня.
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Із 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського газу.
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Уже 1 січня у невизнаному Придністров'ї взялися відключати від газу котельні, приватні та багатоквартирні будинки.
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Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю у закупівлі газу. За оцінками уряду Молдови, запасів вугілля для генерації світла у Придністров'ї вистачить лише на січень.
- Більше про ситуацію з газопостачанням у невизнаному Придністров'ї в матеріалі “Придністров’я і енергетична криза: «газлайтинг» по-молдовськи”