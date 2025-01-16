Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
У Києві працювало ППО. Є падіння уламків у п'яти районах (оновлено)
У Києві працювало ППО. Є падіння уламків у п'яти районах (оновлено)
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
​Уроки наступальних операцій України 2022–2023 років
​Уроки наступальних операцій України 2022–2023 років
Придністров’я і енергетична криза: ​«газлайтинг» по-молдовськи
Придністров’я і енергетична криза: ​«газлайтинг» по-молдовськи
ГоловнаСвіт

Прем'єр Молдови спілкувався з головою Придністровського регіону після того, як той повернувся з Москви

Голова Придністровського регіону повернувся з Росії з враженням, що Москва вирішила газову проблему.

Прем'єр Молдови спілкувався з головою Придністровського регіону після того, як той повернувся з Москви
Очільник уряду Молдови Дорін Речан
Фото: скриншот відео

Прем'єр Молдови Дорін Речан спілкувався з головою Придністровського регіону Вадимом Красносельским після того, як той повернувся з Москви.

Про це повідомляє News Maker.

Дорін Речан уточнив, що спілкується із Красносельським, коли існує потенційна загроза ескалації чи кризи.

Також глава уряду Молдови розповів, що Красносельський повернувся з Росії з враженням, що Москва вирішила газову проблему.

Support LB.ua

“Однак Москва не запропонувала рішення щодо природного газу і ввела в оману адміністрацію на лівому березі Дністра, яка є неконституційною. Зокрема, була нав'язана ідея та переконання, що Молдова блокує постачання природного газу. Моєю метою в цій розмові було заспокоїти ситуацію та не допустити ескалації”, - наголосив Речан.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies