Прем'єр Молдови спілкувався з головою Придністровського регіону після того, як той повернувся з Москви

Голова Придністровського регіону повернувся з Росії з враженням, що Москва вирішила газову проблему.

Прем'єр Молдови Дорін Речан спілкувався з головою Придністровського регіону Вадимом Красносельским після того, як той повернувся з Москви.

Про це повідомляє News Maker.

Дорін Речан уточнив, що спілкується із Красносельським, коли існує потенційна загроза ескалації чи кризи.

Також глава уряду Молдови розповів, що Красносельський повернувся з Росії з враженням, що Москва вирішила газову проблему.

“Однак Москва не запропонувала рішення щодо природного газу і ввела в оману адміністрацію на лівому березі Дністра, яка є неконституційною. Зокрема, була нав'язана ідея та переконання, що Молдова блокує постачання природного газу. Моєю метою в цій розмові було заспокоїти ситуацію та не допустити ескалації”, - наголосив Речан.