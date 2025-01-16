Водіїв, які в'їжджатимуть у Молдову, зобов'язали мати сертифікат техогляду

Якщо документу не буде, транспортний засіб не пропускатимуть.

Прикордонники попередили про зміни у правилах в’їзду до Республіки Молдова.

Як йдеться у повідомленні ДПСУ, у дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави.

У разі відсутності цього документа прикордонники Республіки Молдова відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

Тому просять мандрівників під час поїздки врахувати ці зміни.