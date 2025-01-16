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Водіїв, які в'їжджатимуть у Молдову, зобов'язали мати сертифікат техогляду

Якщо документу не буде, транспортний засіб не пропускатимуть.

Водіїв, які в'їжджатимуть у Молдову, зобов'язали мати сертифікат техогляду
Пункт прокуску, фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

Прикордонники попередили про зміни у правилах в’їзду до Республіки Молдова.

Як йдеться у повідомленні ДПСУ, у дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави. 

У разі відсутності цього документа прикордонники Республіки Молдова відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

Тому просять мандрівників під час поїздки врахувати ці зміни.

  • У вересні минулого року Європейський Союз запровадив нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони, які запрацювали із 10листопада та стосуються усіх негромадян ЄС, включно з українцями. Йдеться про нову IT-систему прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES). 
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