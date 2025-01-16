Водіїв, які в'їжджатимуть у Молдову, зобов'язали мати сертифікат техогляду

Прикордонники попередили про зміни у правилах в’їзду до Республіки Молдова.
Як йдеться у повідомленні ДПСУ, у дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави.
У разі відсутності цього документа прикордонники Республіки Молдова відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.
Тому просять мандрівників під час поїздки врахувати ці зміни.
- У вересні минулого року Європейський Союз запровадив нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони, які запрацювали із 10листопада та стосуються усіх негромадян ЄС, включно з українцями. Йдеться про нову IT-систему прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES).