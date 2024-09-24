Вкладати пальці в чужі рани
Вкладати пальці в чужі рани
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
“Грифони” для України
“Грифони” для України
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоЖиття

Без штампів, але із фіксацією біометричних даних: ЄС змінює правила перетину кордону

Зміни у правилах набудуть чинності із 10 листопада. 

Без штампів, але із фіксацією біометричних даних: ЄС змінює правила перетину кордону
Фото ілюстративне
Фото: depositphotos.com/rossandhelen

Європейський Союз запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони набудуть чинності з 10 листопада та стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями. Йдеться про нову IT-систему прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES). 

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

Система EES автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони, а під час першого в’їзду у охочих перетнути кордон братимуть біметричні дані: відбитки пальців та фото обличчя для ідентифікації. Їх система зберігатиме три роки. Якщо людина відмовлятиметься надати біометричні дані, їй відмовлятимуть у в'їзді. 

Штампів у паспорті більше не ставитимуть. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.Згодом при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування. 

Система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів. 

Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Зазначається, що систему EES запроваджують для спрощення перетину кордонів, посилення безпеки, запобіганню використання підроблених документів та протидії нелегальній міграції. 

Запуск системи мав відбутися ще у 2022 році, проте через проблеми з програмним забезпеченням та затримки зі встановленням потрібного обладнання його постійно переносили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies