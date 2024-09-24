У Харківській області одна жінка загинула, ще одна постраждала унаслідок агресії РФ.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Уночі 24 вересня, близько 03:49 у Київському районі Харкова унаслідок обстрілу із РСЗВ "Торнадо-С" на відкритій території горіла трава та гілля на площі 100 м.кв.
Перед цим у Харкові близько 17:40 ворожий КАБ влучив у землю на території цвинтаря. Загорілася трава та посадка на площі 300м.кв. Друге влучання також в землю. Без постраждалих.
Через обстріли горіли приватні будинки у с.Івашки, Різникове та у с. Загризове.
У Циркунівській громаді унаслідок обстрілу горіла трава на площі 3 га.
Вчора о 10:00 у с. Осиново Куп'янського району унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль. Постраждала 59-річна жінка.
Перед цим у м. Купʼянськ унаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка.
Зранку 23 вересня, о 08:05 у с. Хотімля пошкоджено будівлю підприємства через обстріл.
- На Харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого, поблизу останнього триває бій.
- Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Глушківка, Кучерівка, Колісниківка та Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій противника.