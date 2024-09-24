Громади трьох областей допомагатимуть відновлювати Сумщину

До відновлення можуть долучатися і інші громади країни.

Громади Рівненщини, Тернопільщини та Київщини допоможуть у відновленні Сумської області.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він провів зустріч з представниками прикордонних громад Сумщини та шістьма громадами більш безпечних областей. В результаті шість громад з Тернопільської, Київської та Рівненської областей підписали Меморандум про співпрацю з шістьма громадами прикордоння Сумщини.

Вже зараз визначені перші обʼєкти, які незабаром будуть відновлені в межах співпраці — це дитячий садочок "Орлятко" у Конотопі та багатоповерхівка в Охтирці.

Фото: Телеграм-канал Олексія Кулеби Багатоповерхівка, яку допомагатимуть відновлювати

"Також це підтримка і допомога одне одному у всіх ключових сферах. Окремо — реалізація спільних проєктів, – наголосив Кулеба.

Міста Обухів, Збараж, Тернопіль та Березнівська, Рокитнівська, Копичинецька громади допоможуть відновитися Білопільській, Краснопільській, Охтирській, Конотопській та Сумській громадам.

Важливо, що Меморандум залишається відкритим для інших громад, які готові долучитися до співпраці.

"Ми започатковуємо цю ініціативу для широкої взаємодії на рівні всієї країни. Це дозволить забезпечити більш ефективну і всебічну допомогу тим, хто цього потребує найбільше", – зазначив міністр.