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Росіяни вдарили по Запоріжжю, є загиблий і поранені

Обстрілом окупантів були зруйновані щонайменше два приватні будинки. 

В ніч на 23 вересня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих”, - написав Федоров.

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Крім того, росіяни ударили по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Російським обстрілом були зруйновані щонайменше два приватні будинки. 

Начальник ОВА додав, що всі оперативні служби міста й області працюють на місцях і надають допомогу.

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