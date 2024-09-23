Росіяни завдали авіаудару по кладовищу на Харківщині

На території Харківської області російські окупанти розтрощили кладовище авіаударом.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Надвечір 23 вересня росіяни вдарили по селу Циркуни Харківського району.
Внаслідок авіаудару було зафіксовано одне влучання в землю на території цвинтаря, сталося загоряння трави та посадки на площі 300 м. кв.
Крім того, росіяни вдарили по території садового товариства неподалік кладовища, через це зайнялася трава на площі 3 га.
Станом на 19:50 інформація про постраждалих не надходила.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.