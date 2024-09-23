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Росіяни завдали авіаудару по кладовищу на Харківщині

Також авіаудару окупанти завдали по території садового товариства.

Росіяни завдали авіаудару по кладовищу на Харківщині
Авіабомба КАБ-500 (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України

На території Харківської області російські окупанти розтрощили кладовище авіаударом.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Надвечір 23 вересня росіяни вдарили по селу Циркуни Харківського району.

Внаслідок авіаудару було зафіксовано одне влучання в землю на території цвинтаря, сталося загоряння трави та посадки на площі 300 м. кв.

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Крім того, росіяни вдарили по території садового товариства неподалік кладовища, через це зайнялася трава на площі 3 га.

Станом на 19:50 інформація про постраждалих не надходила.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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