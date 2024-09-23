Поліція повідомила підозру 11 окупантам МВС Росії, які створили найбільшу катівню в Херсоні

Окупантам загрожує від восьми років до довічного ув'язнення.

Правоохоронці ідентифікували трьох керівників та вісьмох співробітників так званого "тимчасового управління поліції РФ", які під час окупації Херсона організували діяльність найбільшої в місті катівні.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Відомо, що в катівні окупанти піддавали потерпілих фізичному та психологічному насильству, катуванню електричним струмом та іншим видам тортур. А один із російських "правоохоронців" також став пособником в умисному вбивстві незаконно ув’язненого чоловіка.

Правоохоронці встановили, що усі 11 фігурантів є співробітниками різних підрозділів МВС РФ. У червні 2022 року вони були відряджені на територію Херсонської області для забезпечення так званого окупаційного режиму. При цьому, російським силовикам були змінені їх особисті анкетні дані. Одеак оперативникам вдалося їх ідентифікувати.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що головним серед фігурантів був 47-річний генерал-майор МВС РФ. Після прибуття до Херсона він очолив незаконно створене "врємєнноє управлєніє мвд россіі по Херсонской області". "Першим заступником" і "заступником" стали полковники російської поліції віком 50 та 58 років.

У липні 2022 року також із числа приїжджих силовиків РФ було призначено керівника та особовий склад створеного окупантами при їх "поліцейському управлінні" "ізолятора врємєнного содєржанія".

"Окупаційну правоохоронну установу очолив 38-річний старший лейтенант із псевдонімом "Злий", а ще семеро молодших офіцерів та сержантів російської поліції зайняли рядові посади", — зазначають у поліції.

Слідству відомо, що за час існування окупаційного ІТТ в ньому були незаконно ув'язнені щонайменше 183 цивільні особи, яких фігуранти піддавали фізичному та психологічному насильству, катуванню електричним струмом та іншим видам тортур.

Один із російських "правоохоронців" також став пособником в умисному вбивстві незаконно ув’язненого чоловіка. Крім цього, під час проведення у вересні 2022 року псевдореферендуму російські зловмисники примусово змушували голосувати ув’язнених за приєднання Херсонської області до складу РФ.

Також у жовтні 2022 року фігуранти організували та забезпечили примусове переміщення у спеціальних автомобілях щонайменше 60 цивільних осіб із ІТТ до місць несвободи, облаштованих на лівобережжі Херсонської області та інших окупованих територіях. З-поміж цих в’язнів на підконтрольну Україні територію на теперішній час повернулося лише дев'ять осіб.

Місце перебування інших наразі невідоме.

Нині усім фігурантам заочно повідомлено про підозру в скоєнні воєнного злочину. Слідчі обласного главку поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури десятьом російським поліцейським інкримінували причетність до порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Ще одному фігуранту інкриміновано пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.