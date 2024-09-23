Очільник Донецької ОВА спростував фейк про протести проти ЗСУ у Покровську

Інформація, озвучена у відео, повторює російські пропагандистські наративи та покликана спричинити напруження у суспільстві

Telegram-канали поширили фейкову інформацію, зроблену нібито від імені очільника Донецької ОВА, щодо протестів проти ЗСУ у місті Покровськ.

Про це повідомляє Вадим Філашкін у Telegram.

Як зазначив очільник Донецької ОВА, у мережі поширюється відео з начебто з його коментарем про ситуацію в Покровській громаді. У відео йдеться про те, що місцеві жителі організовують мітинги проти ЗСУ, конфліктують з військовими, а тому у громаді буде проведена примусова евакуація населення. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Голос на відео не належить мені, а озвучена інформація повторює російські пропагандистські наративи та покликана спричинити напруження у суспільстві", — написав Філашкін.

Оригінал відео, з якого був зроблений фейк, можна переглянути за посиланням.

Вадим Філашкін закликав уважно ставитись до інформації в Інтернеті та довіряти тільки офіційним джерелам.