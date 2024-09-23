Ворожий безпілотник атакував цивільного у передмісті Херсона

У понеділок, 23 вересня, близько 10:30 російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на мирного жителя Кіндійки біля Херсона.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок ворожого обстрілу 70-річний житель Кндійки дістав поранення.

"У постраждалого вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення. На момент атаки ворожого дрона він був на городі", — ідеться в повідомленні.