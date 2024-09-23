Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
“Грифони” для України
“Грифони” для України
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожий безпілотник атакував цивільного у передмісті Херсона

70-річний чоловік отримав численні вибухові травми.

Ворожий безпілотник атакував цивільного у передмісті Херсона
Фото: Facebook/Михайло Федоров

У понеділок, 23 вересня, близько 10:30 російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на мирного жителя Кіндійки біля Херсона.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок ворожого обстрілу 70-річний житель Кндійки дістав поранення.

"У постраждалого вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення. На момент атаки ворожого дрона він був на городі", — ідеться в повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies