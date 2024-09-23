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Рятувальники гасять 18 пожеж у семи областях України, — ДСНС

Від початку 2024 року зафіксовано понад 46 тисяч пожеж в екосистемах України.

Рятувальники гасять 18 пожеж у семи областях України, — ДСНС
Ліквідація пожежі
Фото: ДСНС

В Україні триває гасіння вісімнадцяти пожеж у семи областях. Зокрема, вогонь охопив Полтавську, Чернігівську, Київську, Харківську, Донецьку, Рівненську і Сумську області.

Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу 23 вересня, пише "Укрінформ"

"В Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж. Зокрема це - пожежі у екосистемах, це і відкриті території, суха трава, чагарники, сухостій, торфяні пожежі, які дуже важко і довго ліквідовуються, і також це - лісові пожежі, здебільшого - лісова підстилка. Усе це горить на площі понад 1300 гектарів. Зафіксовані такі масштабні пожежі у 7 областях України", — заявив Хорунжий.

Для ліквідації пожеж у цих областях сконцентровано понад 1300 вогнеборців ДСНС і працює понад 300 одиниць техніки рятувальної служби.

На Полтавщині триває гасіння 5 пожеж, загальна площа яких становить 28 гектарів. Горять підстилка, торфовища, суха трава разом із чагарниками. Триває гасіння цих пожеж. У полтавському представництві ДП "Ліси України" загорілася лісова підстилка і пожежа швидко поширилася на площу 720 гектарів. Зараз цю пожежа локалізували, спостерігається тління чагарників і пеньків. Унаслідок цієї пожежі було пошкоджено 26 приватних будинків та 24 господарчі споруди.

На Донеччині зараз триває 1 пожежа на загальній площі 800 гектарів. Наразі вона локалізована.

На Київщині тривають 3 пожежі на загальній площі понад 13 гектарів. Хорунжий висловив думку, що якщо вітер зміниться і не буде пожежі з півночі, то до Києва наслідки цих загорянь у вигляді диму не дійдуть.

У Рівненській області було зафіксовано 3 пожежі на загальній площі 75 гектарів. Зокрема, це йдуть пожежі сухої трави, чагарників.

У Сумській області є 2 пожежі на загальній площі біля 20 гектарів. Загрози населеним пунктам немає, іде гасіння торфу.

На Харківщині зафіксували 2 пожежі на загальній площі 190 гектарів — це село Малинівка Чугуївського району. Наразі там іде гасіння лісової підстилки.

У Чернігівській області було зафіксовано 2 пожежі на загальній площі понад 190 гектарів.

Відповідаючи на запитання, що ускладнює процес гасіння цих пожеж для вогнеборців, представник ДСНС пояснив, що одним із цих факторів є безводні ділянки.

"Дуже довго не було сильних опадів, і там, де часто працює ДСНС, часто доводиться на великих відстанях підвозити або подавати через потужні пожежно-насосні станції воду на велику відстань. Другий фактор — це замінування територій, особливо це стосується прифронтових ділянок або деокупованих територій. Третє - це обстріли наших рятувальників", — додає він.

Всього з початку 2024 року зафіксовано понад 46 тисяч пожеж в екосистемах України. Із зафіксованої кількості пожеж в екосистемах 4800 виникли внаслідок бойових дій.

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