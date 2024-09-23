​Троє поліцейських дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Старого Салтова на Харківщні

Зафіксовано близько п'яти влучань ворожих боєприпасів. Пошкоджено також службові авто.

У понеділок вранці російські війська завдали ударів по селищу Старий Салтів Вовчанської громади Харківської області. Ворог використовував, за попередніми даними, ракети "Торнадо-С" і касетні боєприпаси. В результаті дістали поранення троє поліцейських.



Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

З травмами різного ступеня тяжкості їх доставили до лікарні. Крім того, пошкоджено службові транспортні засоби.

"Зафіксовано близько п'яти влучань ворожих боєприпасів. Унаслідок обстрілів дістали поранень двоє поліцейських 38 і 33 років. Із численними вибуховими й уламковими пораненнями їх госпіталізували. Ще один працівник поліції звернувся по медичну допомогу самостійно. Пошкоджено службові автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Раніше також повідомлялося, що сьогодні росіяни вбили в Куп'янську 82-річну жінку.