З травня по вересень втрати ворога на Харківщині склали понад 16 тисяч осіб

З них майже 5500 осіб – це безповоротні втрати.

За період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку окупанти втратили загалом 16384 військовослужбовців (безповоротних втрат – 5426 осіб, поранених – 10958 осіб).

Такі дані навели в оперативно-тактичному угрупованні "Харків".

Також наші воїни знешкодили 143 танки (69 знищено та 74 пошкоджено), 211 бойових броньованих машин (134 знищено, 77 пошкоджено), 1464 одиниці автомобільної техніки (866 знищено, 598 пошкоджено), 762 артилерійські системи (212 знищено, 550 пошкоджено).

Окрім того, знищено 4458 БпЛА різних типів і 152 склади з боєприпасами ворога.

Сили оборони за тиждень ліквідували майже 9 тисяч окупантів.