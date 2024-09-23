Гарантії безпеки за прикладом НАТО, підтримка курської операції і гроші: Times – про пункти "плану перемоги"

За даними газети Times, план перемоги президента Володимира Зеленського, який він цього тижня презентує в США, містить чотири основні пункти. Перший – це запит на гарантії безпеки для України, схожі на домовленість про взаємну оборону членів НАТО.

Другий – продовження курської операції, яка повинна сприяти виграшній позиції під час переговорів. Третій – запит щодо конкретної передової зброї, а четвертий – міжнародна фінансова допомога економіки України.

Повний план президент України першим презентує американському колезі Джо Байдену у четвер. Також він покаже його обом кандидатам у президенти.

Під час візиту Зеленського Вашингтон навряд оголошуватиме, чи дасть Україні дозвіл на використання далекобійної зброї по території росіян, зокрема британського виробництва Storm Shadow. Допоки Захід вагався, чи дозволяти українцям бити по російський військових об'єктах, Росія перетягнула їх за межі дальності цієї зброї.

План перемоги

Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати Байдену, Володимир Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. Успіх плану залежить від американського президента, казав тоді Зеленський. 18 вересня роботу над планом завершили, а цього тижня Володимир Зеленський поїхав презентувати його.

Окрім Байдена, ознайомити з планом Україна хоче кандидадат-республіканця Дональда Трампа і кандидатку-демократку Камалу Гарріс, а також – американський Конгрес. Після цього деталі плану мають оприлюднити.

Український президент вважає, що план перемоги може серйозно посилити позиції України: "Якщо партнери підтримають його, він точно полегшить примус Росії до дипломатичного закінчення війни".

Загалом план складається із п'яти пунктів. Один із них – курська операція. План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.