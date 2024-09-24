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Уночі ППО збила 66 із 81 запущеного Росією "шахеда"

Росіяни також запустили по Україні 4 ракети. 

Уночі ППО збила 66 із 81 запущеного Росією "шахеда"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 24 вересня 2024 року захисники неба виявили та супроводили 85 засобів повітряного нападу противника.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія запустила:

  • одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської області,
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області,
  • одну ракету (тип встановлюється) із Курської області,
  • 81 ударний БплА типу «Shahed» із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ.

Основний напрямок удару – північ та центр України.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Збиті &quot;шахеди&quot;
Фото: Повітряні сили України
Збиті "шахеди"

У Повітряних силах застерігають: при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не можна не здійснювати жодних дій самостійно. Потрібно одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію.

Уночі 24 вересня російська армія атакувала дронами Полтавську область. Уламки пошкодили енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого знеструмлені 20 населених пунктів.

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