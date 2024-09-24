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Петра Порошенка та його сина Олексія в Росії внесли до реєстру "терористів та екстремістів"

Також у цей список потрапив колишній гендиректор фабрики "Рошен" у Липецькій області Росії Олег Казаков.

Петра Порошенка та його сина Олексія в Росії внесли до реєстру "терористів та екстремістів"
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Росфінмоніторинг вніс п'ятого президента України Петра Порошенка до реєстру "терористів та екстремістів". 

Про це повідомляє “Настоящее время”.

Також до списку, як "екстремістське об'єднання", внесли його сина Олексія та колишнього генерального директора фабрики "Рошен" у Липецькій області Росії Олега Козакова.

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Липецька фабрика "Рошен" була націоналізована в Росії ще в лютому 2024 року, а свою роботу припинила у квітні 2017 року.

  • У травні російське міністерство внутрішніх справ оголосило у "розшук" чинного президента України Володимира Зеленського і експрезидента Петра Порошенка. 
  • За декілька днів МВС Росії прибрало інформацію про розшук Зеленського і Порошенка.
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