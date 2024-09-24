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Ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність, – Зеленський

Під час роботи над Пактом заради майбутнього невелика група із семи спільників на чолі з Росією діяла деструктивно.

Ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність, – Зеленський
Володимир Зеленський виступає під час пленарного засідання Саміту майбутнього.
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Важливо, що світ працює над формуванням спільного уявлення про найкраще майбутнє для людства. Щойно такі колективні зусилля починаються, одразу ж стають явними й справжні інтереси.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пленарного засідання Саміту майбутнього.

“Україна підтримує зусилля, спрямовані на збереження єдності, безпеки всіх націй, а також неухильне дотримання Статуту ООН. І ви всі можете бачити, хто постійно не лише виступає проти цього, а й активно працює над розхитуванням світової єдності”, - сказав президент України.

Він наголосив, що під час роботи над Пактом заради майбутнього невелика група із семи спільників на чолі з Росією діяла деструктивно, повсякчас опираючись будь-яким глобальним ініціативам, що підсилюють ефективність Статуту ООН.

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“Ця група завжди так чинила, щоразу, коли ООН намагалася робити те, що працювало б на загальне благо. І ви всі це бачите. Я дякую Німеччині та Намібії за їхню спільну допомогу в розробці Пакту заради майбутнього. Я також дякую Замбії та Швеції за сприяння переговорам щодо Глобального цифрового договору. Я дякую Ямайці та Нідерландам, які співголовували в міжурядовому процесі з підготовки Декларації для майбутніх поколінь”, - наголосив президент України. 

Як зауважив Володимир Зеленський, дуже важливо, що ми чуємо єдиний голос Африки, і ця спільна позиція африканських країн зміцнює глобальні зусилля. 

Голова держави підкреслив, що світ потребує мирного майбутнього й стабільного розвитку. 

“І я кажу це як президент України – країни, яка протистоїть жорстокій колоніальній агресії Росії. І ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – і тут, в ООН, і через Саміти миру для України, на яких ми намагаємося протидіяти руйнівній силі Росії та її поплічників”, - зазначив Зеленський, і додав, що зараз йде підготовка до другого Саміту миру, просуваючись разом із партнерами України крок за кроком, згідно з Формулою миру.

Крім того, йде робота над питаннями продовольчої та енергетичної безпеки, притягненням Росії до відповідальності за її терор. Далі будуть розглянуті пункти Формули миру, зокрема звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності тощо.

“Я запрошую всіх лідерів, нації й надалі підтримувати наші спільні зусилля заради справедливого й мирного майбутнього! Путін украв уже чимало, але йому ніколи не вдасться вкрасти майбутнє світу. Я впевнений”,- підсумував голова держави.

  • 22 вересня Генеральна Асамблея ООН схвалила "Пакт майбутнього" - головний документ Саміту майбутнього.
  • Росія спробувала протиснути поправку, яка передбачала би "принцип невтручання", що нібито важливо для країн Глобального півдня, аби "колективний Захід" не нав’язував їм свою волю.
  • Всі поправки Росії відхилили 143 голосами. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін сказав, що проєкт "лицемірний" і розкритикував генсека ООН Антоніу Гутерреша за те, що в проєкті документа нібито не врахували усі пропозиції. Вершинін наполягав підтримати всі правки російської сторони, інакше Москва "дистанціюється" від консенсусного ухвалення документа.
  • У результаті президент Генасамблеї Філемон Янг оголосив Пакт ухваленим і підписав документ.
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