Володимир Зеленський провів зустріч з главою уряду Італії Джорджею Мелоні на полях Генасамблеї ООН.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
It is always a pleasure to meet with @GiorgiaMeloni. On the sidelines of the UN General Assembly, we agreed on our next joint plans.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2024
I am grateful to Giorgia for all the decisive steps taken by the G7 under the Italian Presidency and for her commitment to joint efforts in… pic.twitter.com/4f2JAGaDAC
"Завжди радий зустрічі з Джорджею Мелоні. На полях ГА ООН ми узгодили наші найближчі спільні плани. Я вдячний Джорджі за всі рішучі кроки G7 під час головування Італії та відданість спільним зусиллям зі встановлення тривалого й справедливого миру", - ідеться в дописі.
Агентство ANSA повідомило, що під час переговорів Зеленського і Мелоні Італія наголосила на твердій підтримці законної оборони України з метою створення найкращих можливих умов для справедливого та довгострокового миру.
Італія у 2025 році проведе Конференцію з відновлення України і буде поряд з нашою державою стільки, скільки потрібно.
- Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що наша держава отримає ще одну систему ППО Samp/T до кінця вересня.
- А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив італійському колезі Антоніо Таяні, що Україна зацікавлена у списаній італійській військовій техніці.