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Зеленський зустрівся з главою уряду Італії на полях Генасамблеї ООН

Мелоні запевнила українського президента у підтримці законної оборони України.

Зеленський зустрівся з главою уряду Італії на полях Генасамблеї ООН
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні

Володимир Зеленський провів зустріч з главою уряду Італії Джорджею Мелоні на полях Генасамблеї ООН.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Завжди радий зустрічі з Джорджею Мелоні. На полях ГА ООН ми узгодили наші найближчі спільні плани. Я вдячний Джорджі за всі рішучі кроки G7 під час головування Італії та відданість спільним зусиллям зі встановлення тривалого й справедливого миру", - ідеться в дописі.

Агентство ANSA повідомило, що під час переговорів Зеленського і Мелоні Італія наголосила на твердій підтримці законної оборони України з метою створення найкращих можливих умов для справедливого та довгострокового миру.

Італія у 2025 році проведе Конференцію з відновлення України і буде поряд з нашою державою стільки, скільки потрібно.

  • Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що наша держава отримає ще одну систему ППО Samp/T до кінця вересня.
  • А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив італійському колезі Антоніо Таяні, що Україна зацікавлена у списаній італійській військовій техніці.
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