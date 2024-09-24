Володимир Зеленський провів зустріч з главою уряду Італії Джорджею Мелоні на полях Генасамблеї ООН.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

It is always a pleasure to meet with @GiorgiaMeloni. On the sidelines of the UN General Assembly, we agreed on our next joint plans.



I am grateful to Giorgia for all the decisive steps taken by the G7 under the Italian Presidency and for her commitment to joint efforts in… pic.twitter.com/4f2JAGaDAC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2024

"Завжди радий зустрічі з Джорджею Мелоні. На полях ГА ООН ми узгодили наші найближчі спільні плани. Я вдячний Джорджі за всі рішучі кроки G7 під час головування Італії та відданість спільним зусиллям зі встановлення тривалого й справедливого миру", - ідеться в дописі.

Агентство ANSA повідомило, що під час переговорів Зеленського і Мелоні Італія наголосила на твердій підтримці законної оборони України з метою створення найкращих можливих умов для справедливого та довгострокового миру.

Італія у 2025 році проведе Конференцію з відновлення України і буде поряд з нашою державою стільки, скільки потрібно.