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Умєров пояснив, чому звільнив майже всіх заступників Резнікова після вступу на посаду

Він вважає це "ротацією". 

Умєров пояснив, чому звільнив майже всіх заступників Резнікова після вступу на посаду
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив своє рішення звільнити майже всіх заступників свого попередника Олексія Резнікова. Тоді серед них залишився лише перший заступник Олександр Павлюк.

У інтерв'ю LB.ua міністр пояснив, що з заступниками міністра ситуація загалом як на війні: "часто відбуваються ротації, змінюються командувачі, хтось втрачає боєздатність, хтось повинен вийти на регенерацію". Повний текст розмови читайте невдовзі.

"Я сказав, що на війні часто відбуваються ротації, змінюються командувачі, хтось втрачає боєздатність, хтось повинен вийти на регенерацію. Ми вдячні за те, що ви зробили, але це теж ротація", – сказав він про заступників свого попередника.

На запитання про те, чи давали йому кадрові рекомендації голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін та голова ради організації “100% життя” Дмитро Шерембей Умєров сказав, що з них знає лише першого.

"Шерембея я не знаю. Шабуніна знаю. Вони працювали разом з заступником міністра Кліменковим. Від їхнього сектора були рекомендації теж. Які, кого, що прийнято – можна у Дмитра спитати", – сказав він.

Умєров підтвердив, що після формування команди "від когось" були пропозиції призначити його заступницею Дар'ю Каленюк, але він з нею це не обговорював. Каленюк – виконавча директорка "Центру протидії корупції" та співавторка присвяченої Міноборони статті "Міністерство хаосу Умєров", що вийшла на Українській правді.

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