Міноборони призначатиме керівників своїх підприємств на конкурсних засадах

Міністерство оборони поновлює призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Кандидатів віднині визначатиме спеціалізована робоча група. Це дасть змогу залучати професійних менеджерів та якісніше задовольняти потреби Сил оборони.

"Це рішення фактично повертає конкурсний відбір на посади в підприємствах Міноборони. Вчора робоча група з відбору розпочала роботу. Так ми зможемо залучити професійних та доброчесних менеджерів до формування стратегій розвитку, управління та нагляду за менеджментом наших підприємств. Результатом цього рішення стане більш якісне задоволення потреб Сил оборони в умовах війни", - зазначив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

На період дії воєнного стану зупинене обов’язкове проведення конкурсу на посади керівників, голів виконавчих органів державних підприємств, за певними винятками.

Рішення Міноборони стосуватиметься виключно підприємств у оперативному підпорядкуванні оборонного відомства та має на меті забезпечення прозорого визначення претендентів на керівні посади.

Робоча група визначатиме та затверджуватиме критерії оцінювання кандидатів на ці посади для кожного підприємства окремо. Разом із тим відбір кандидатів відбуватиметься на засадах прозорості критеріїв оцінювання та вимог до посади, відкритості оголошень про конкурс.

Передбачається також залучення професійної рекрутингової компанії до процедури відбору та запрошення представників міжнародних організацій, дипломатичних установ, експертного середовища до участі в засіданнях робочої групи з відбору.

Проведення процедур відбору керівників підприємств відповідає принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Очікується, що рішення сприятиме довірі громадянського суспільства та партнерів до рішень Міноборони як ефективного власника держпідприємств", - зазначили в міністерстві.