Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Вкладати пальці в чужі рани
Вкладати пальці в чужі рани
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
“Грифони” для України
“Грифони” для України
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала колаборанта, який допомагав рашистам катувати українських патріотів під час окупації Херсона

Затриманим є колишній молодший інспектор місцевої виправної колонії, який після захоплення громади запропонував свої «послуги» загарбникам.

СБУ затримала колаборанта, який допомагав рашистам катувати українських патріотів під час окупації Херсона
Фото: СБУ

Служба безпеки та ДБР затримали ще одного експосадовця-колаборанта, який співпрацював з РФ у період окупації Херсона. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Затриманим є колишній молодший інспектор місцевої виправної колонії, який після захоплення громади запропонував свої «послуги» загарбникам. Рашисти «призначили» його до центральної тюрми РФ, яка діяла у складі окупаційного «управління служби виконання покарань по Херсонській області рф».

На території в’язниці зрадник охороняв камери, до яких рашисти звозили українських патріотів – учасників руху опору в регіоні. Також фігурант брав участь у конвоюванні потерпілих до інших російських катівень, створених агресором на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

У застінках до людей застосовували численні тортури, у тому числі катування струмом, побиття палицями і тримання у карцерах без їжі та води.

Після деокупації Херсона ворожий поплічник залишився у місті і тривалий час переховувався від правосуддя, практично не з’являючись на людях. Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

На підставі задокументованих фактів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies