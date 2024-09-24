Головне за ніч та ранок вівторка, 24 вересня: атака дронів на Полтавщину, 143 боєзіткнення, Зеленський в США

У ніч на 24 вересня 2024 року захисники неба виявили та супроводили 85 засобів повітряного нападу противника.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія запустила:

одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської області,

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області,

одну ракету (тип встановлюється) із Курської області,

81 ударний БплА типу «Shahed» із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ.

Основний напрямок удару – північ та центр України.

У результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні відбулося 143 зіткнення. Росія завдала трьох ракетних ударів (три ракети), 72 авіаударів (113 КАБ), провела 5097 обстрілів (162 – з реактивних систем залпового вогню), задіяла 1464 дрони-камікадзе.

На Покровському напрямку захисники відбили 30 атак окупантів. Ворог намагався просуватись в напрямку Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1400 російських окупантів, 40 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему та 3 засоби ППО ворога. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали близько 645 150.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія близько 3:39 вдарила по Харкову. За даними голови ОВА Олег Синєгубова, влучання припало на відкриту територію.

Мер міста Терехов уточнив у Telegram, що йдеться про Київський район. За попередніми даними, росіяни вдарили ракетою. "Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", – повідомив Терехов.

Уночі 24 вересня російська армія атакувала дронами Полтавську область. Уламки пошкодили енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого знеструмлені 20 населених пунктів.

Відповідні служби вже ліквідовують наслідки, повідомив керівник ОВА Філіп Пронін у Telegram.

"Уночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", – розповів він про інші наслідки обстрілу.

У Черкаській області від вечора до ранку захисники знищили близько 20 ворожих безпілотників. Однак є і влучання в Черкасах – по відкритій території.

За даними голови ОВА, минулося без потерпілих. Є пошкодження житлової інфраструктури.

"Через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках. Також у чотирьох випадках займалась суха рослинність. Натепер пожежі ліквідовані", – сказав він.

У США президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили посилення співпраці двох країни, повідомляє Офіс президента України.

Глава держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський і Нарендра Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час історичного візиту Прем’єр-міністра Індії до Києва місяць тому. Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!