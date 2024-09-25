На Миколаївщині армія РФ дроном атакувала авто: поранені чоловік і жінка

Учора, 24 вересня, о 14:25 ворог атакував дроном типу FPV легковий автомобіль у Куцурубській громаді Миколаївщини. Постраждали двоє осіб.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Через атаку тілесні ушкодження отримала пасажирка та водій авто. Водієві допомогу надано на місці, 63-ти річну жінку госпіталізували.

Наразі стан постраждалої стабільний, середньої тяжкості. Надається вся необхідна медична допомога.

У ніч на 25 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136».

Окупанти скинули вибухівку на цивільні мікроавтобус та авто на Миколаївщині. Постраждали люди.