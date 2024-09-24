Головне за вівторок, 24 вересня: удари КАБами по Харкову, обстріл Покровська, 137 боєзіткнень

Удень 24 вересня ворог знову почав завдавати ударів КАБами по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, відомо про трьох загиблих. Ще 35 людей поранені. Очільник області додав, що наймолодшій травмованій 17 років, найстаршій — 87 років. Серед потерпілих є працівник поліції. "Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних", - зазначив Синєгубов.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, у Київському районі міста авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерховий житловий будинок. Загинула жінка, ще 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

У Немишлянському районі зафіксовано влучання авіабомби по цеху хлібозаводу. Загинула жінка, ще 8 людей отримали поранення. Всі постраждалі — співробітники підприємства.

У Салтівському авіабомба влучила поблизу будинків та дитячого майданчика. Одна жінка загинула, ще троє людей отримали поранення.

У Шевченківському авіабомба влучила у лісосмугу.

За попередніми даними, по Харкову Росія завдала шістьох ударів ФАБ-250/500 з УМПК з Бєлгородської області РФ.

Терехов заявив, що у Київському будинок, який потрапив під обстріл, уже потрапляв під ворожий вогонь на початку повномасштабного вторгнення.

"Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом", - додав міський голова.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 вересня відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Лиманському напрямку російські загарбники 22 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Зарічного та Новосадового.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 24 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Зеленого Поля, Новогродівки, Красного Яру, Миколаївки та Маринівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 вересня – в новині.

24 вересня росіяни обстріляли Покровськ і вбили двох людей.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, атаку зафіксували близько 16.30. В епіцентрі обстрілу вкотре опинилась житлова забудова.

За попередніми даними, ворог завдав удару з використанням артилерії. Внаслідок влучання від отриманих травм, несумісних з життям, загинули двоє чоловіків. На момент обстрілу вони перебували поблизу будинку.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги.

Він зазначив, що план перемоги України, який президент Володимир Зеленський представляє у Сполучених Штатах Америки, містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру. Під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку Єрмак зазначив, що План перемоги складається з військової та дипломатичної частин.

“Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію”, – зазначив Єрмак.

Подробиці – в новині.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що в Збройних Силах є система ротації на всіх ланках. Зараз над нею працюють системно, сказав він у інтерв'ю LB.ua.

За його словами, раніше концентрувалися на кількісних параметрах, а тепер – на якісних.

"Вона (система ротації – ред.), може, недосконала, але існує на всіх ланках. Зараз ми над цим працюємо вже системно. Ми дивимося, як в периметр заходить людина після мобілізації — як ми її готуємо, що потрібно для навчальних центрів, хто потрібен для навчальних центрів, як треба підготувати і таке інше", – сказав міністр.

Умєров додав, що для збільшення кількості піхоти почали рекрутинг для окремих сил.

Докладніше – в інтерв’ю, де є ще багато цікавого.

Швейцарський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.

"Національна Рада Швейцарії в ухваленій заяві визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду", - написав Стефанчук.

Він зазначив, що це - справді історичне рішення і дуже важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!