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Ворог обстріляв КАБами Харків, є загиблі і майже 30 поранених (оновлення)

Під бомбардуванням опинилися житлові райони міста.

Ворог обстріляв КАБами Харків, є загиблі і майже 30 поранених (оновлення)
руїни у Харкові після російського обстрілу 24 вересня 2024 року
Фото: скриншот відео

Вдень 24 вересня ворог знову почав завдавати ударів КАБами по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

наслідки обстрілу Харкова 24 вересня 2024 року
наслідки обстрілу Харкова 24 вересня 2024 року

“Ворог наносить удари КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Будьте обережні”, – написав мер.

Він додав, що наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова.

Оновлення. За інформацією керівник Харківської ОВА Олега Синєгубова, відомо про трьох загиблих. Ще 28 людей поранені.

Прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова. У одну з багатоповерхівок було пряме влучання.

Терехов заявив, що, зокрема, у Київському районі - 13 постраждалих, серед них один загиблий. 

"Будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом", - додав міський голова.

Також Терехов повідомив, що ворог випустив по житлових районах вісім ФАБ-250, а Синєгубов додав, що по житловому будинку влучили авіабомбою ФАБ-500. Один із ударів прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. Під завалами будинку у Київському районі перебувають двоє людей. Триває пошуково-рятувальна операція.

наслідки обстрілу Харкова 24 вересня 2024 року
наслідки обстрілу Харкова 24 вересня 2024 року

  • Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків, зокрема керованими авіабомбами (КАБами). Так, ввечері 21 вересня армія РФ скинула ФАБ-250 на багатоповерхівку Шевченківського району Харкова. Внаслідок удару 21 людина постраждала.
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