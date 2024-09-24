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​На Одещині піймали прикордонника, що хотів переправити ухилянта у Молдову

За "послугу" зловмисник мав отримати $4 тисячі.

​На Одещині піймали прикордонника, що хотів переправити ухилянта у Молдову
затримання прикордонника

На Одещині підрозділи забезпечення внутрішньої безпеки і власної безпеки Держприкордонслужби та інші правоохоронці затримали прикордонника.

Як повідомила пресслужба ДПСУ, зловмисника піймали на отриманні хабара в розмірі $4 тисячі. Зловмисник мав доставити чоловіка до кордону, аби потім той потрапив у Молдову.

Прикордонник отримав підозру, йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

  • 23 вересня стало відомо, що правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон.
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