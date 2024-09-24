​На Одещині піймали прикордонника, що хотів переправити ухилянта у Молдову

На Одещині підрозділи забезпечення внутрішньої безпеки і власної безпеки Держприкордонслужби та інші правоохоронці затримали прикордонника.
Як повідомила пресслужба ДПСУ, зловмисника піймали на отриманні хабара в розмірі $4 тисячі. Зловмисник мав доставити чоловіка до кордону, аби потім той потрапив у Молдову.
Прикордонник отримав підозру, йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.
- 23 вересня стало відомо, що правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон.