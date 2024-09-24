Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
“Грифони” для України
“Грифони” для України
Вкладати пальці в чужі рани
Вкладати пальці в чужі рани
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров: система ротації, може, недосконала, але існує на всіх ланках

Міністр оборони сказав, що зараз над ротаціями працюють "системно". 

Умєров: система ротації, може, недосконала, але існує на всіх ланках
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що в Збройних Силах є система ротації на всіх ланках. Зараз над нею працюють системно, сказав він у інтерв'ю LB.ua.

За його словами, раніше концентрувалися на кількісних параметрах, а тепер – на якісних. Повний текст розмови  з міністром читайте незабаром.

"Вона (система ротації – ред.), може, недосконала, але існує на всіх ланках. Зараз ми над цим працюємо вже системно. Ми дивимося, як в периметр заходить людина після мобілізації — як ми її готуємо, що потрібно для навчальних центрів, хто потрібен для навчальних центрів, як треба підготувати і таке інше", – сказав міністр.

Умєров додав, що для збільшення кількості піхоти почали рекрутинг для окремих сил.  

"Взяти, наприклад, морпіхів. Вони підготували дуже гарний покроковий шлях (як стати морпіхом, — LB.ua) і ми намагаємось це комунікувати, пояснювати людям, щоб вони не боялися. Це не значить, що піхоти немає", – вважає він.

  • В мобілізаційному законопроєкті, ухваленому цього літа, немає термінів демобілізації або ротації після визначеного терміну служби. Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій. Зрештою демобілізацію з тексту виключили. В квітні влада обіцяла розробити окремий законопроєкт щодо демобілізації, але його немає досі. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies