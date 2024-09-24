Умєров: система ротації, може, недосконала, але існує на всіх ланках

Міністр оборони сказав, що зараз над ротаціями працюють "системно".

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що в Збройних Силах є система ротації на всіх ланках. Зараз над нею працюють системно, сказав він у інтерв'ю LB.ua.

За його словами, раніше концентрувалися на кількісних параметрах, а тепер – на якісних. Повний текст розмови з міністром читайте незабаром.

"Вона (система ротації – ред.), може, недосконала, але існує на всіх ланках. Зараз ми над цим працюємо вже системно. Ми дивимося, як в периметр заходить людина після мобілізації — як ми її готуємо, що потрібно для навчальних центрів, хто потрібен для навчальних центрів, як треба підготувати і таке інше", – сказав міністр.

Умєров додав, що для збільшення кількості піхоти почали рекрутинг для окремих сил.

"Взяти, наприклад, морпіхів. Вони підготували дуже гарний покроковий шлях (як стати морпіхом, — LB.ua) і ми намагаємось це комунікувати, пояснювати людям, щоб вони не боялися. Це не значить, що піхоти немає", – вважає він.