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Із ТОТ Херсонщини вдалося повернути двох підлітків

З ними працюватимуть спеціалісти, які нададуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу.

Із ТОТ Херсонщини вдалося повернути двох підлітків
Діти. Фото ілюстративне
Фото: saveukraineua.org

Із тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули 16-річного юнака та 18-річну дівчину, позбавлену батьківського піклування.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

З ними працюватимуть спеціалісти, які нададуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу.

"Кожне повернення – це окрема спецоперація, яка потребує надзусиль. Порятунком наших громадян цього разу займалася благодійна організація «Save Ukraine». Наша мета – повернути всіх дітей на Батьківщину. Дякую всім, хто допомагає це робити", – написав Прокудін у телеграмі. 

Тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 203 дитини із Херсонської області.

Нещодавно із окупованої території Херсонщини повернули 10 дітей.

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