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ОВА: із окупованої території Херсонщини повернули 10 дітей

Найменшій дитині 3 роки, найстаршій - 16.

ОВА: із окупованої території Херсонщини повернули 10 дітей
керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще десятеро дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Це - сім хлопчиків і троє дівчаток. Найменшій дитині 3 роки, найстаршій - 16", - уточнив очільник області.

Прокудін додав, що перетнувши український кордон, діти одразу отримали необхідну психологічну та медичну допомогу.

" Над цим поверненням працювала команда благодійної організації “Save Ukraine”. Щиро вдячний, що все більше наших дітей у безпеці. Тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 202 дитини із Херсонської області", - додав керівник ОВА.

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