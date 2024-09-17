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Росія завдала ударів по Харкову і запустила КАБи на Сумську область. Є поранені

Є влучання в Харкові та районі. 

Російська армія вдарила по Харкову. Про вибухи повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Є влучання не лише в обласному центрі, а й районі. Одне з влучань у Харкові – по відкритій місцевості.

"Шестеро постраждалих від удару окупантського КАБу на дану хвилину. Зараз їм усім надають медичну допомогу", – повідомив мер Харкова. 

Зайого даними, два удари припали на Київський район. 

Синєгубов уточнив, що чотири поранені – це рятувальники. Одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру.

"На жаль, є поранені четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд", – сказав він. 

В області удар КАБ припав на Черкаську Лозову. 

Також ворог запустив КАБи по Сумській області. 

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