Росія завдала ударів по Харкову і запустила КАБи на Сумську область. Є поранені

Є влучання в Харкові та районі.

Російська армія вдарила по Харкову. Про вибухи повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Є влучання не лише в обласному центрі, а й районі. Одне з влучань у Харкові – по відкритій місцевості.

"Шестеро постраждалих від удару окупантського КАБу на дану хвилину. Зараз їм усім надають медичну допомогу", – повідомив мер Харкова.

Зайого даними, два удари припали на Київський район.

Синєгубов уточнив, що чотири поранені – це рятувальники. Одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру.

"На жаль, є поранені четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд", – сказав він.

В області удар КАБ припав на Черкаську Лозову.

Також ворог запустив КАБи по Сумській області.