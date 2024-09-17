Росія завдала ударів по Харкову і запустила КАБи на Сумську область. Є поранені

Російська армія вдарила по Харкову. Про вибухи повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.
Є влучання не лише в обласному центрі, а й районі. Одне з влучань у Харкові – по відкритій місцевості.
"Шестеро постраждалих від удару окупантського КАБу на дану хвилину. Зараз їм усім надають медичну допомогу", – повідомив мер Харкова.
Зайого даними, два удари припали на Київський район.
Синєгубов уточнив, що чотири поранені – це рятувальники. Одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру.
"На жаль, є поранені четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд", – сказав він.
В області удар КАБ припав на Черкаську Лозову.
Також ворог запустив КАБи по Сумській області.