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Росіяни завдали авіаудару по Глухову на Сумщині, поранені батько і син

Попередньо, ворог атакував місто трьома КАБами. 

Росіяни завдали авіаудару по Глухову на Сумщині, поранені батько і син
Наслідки обстрілу Глухова
Фото: Сумська облпрокуратура

Сьогодні, 17 вересня, близько 10.00 окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі м. Глухів на Сумщині. Унаслідок удару поранені батько і син. 

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. 

"17 вересня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру м. Глухів Шосткинського району", – зазначили у прокуратурі. 

Унаслідок атаки ворога отримали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки.

Також пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь.

Наслідки атаки по Глухову
Фото: Сумська обласна прокуратура
Наслідки атаки по Глухову
Наслідки обстрілу по Глухову
Фото: Сумська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу по Глухову

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – додали у прокуратурі. 

  • В ніч на 17 вересня росіяни "шахедами" завдали удару по Сумщині. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Над областю збили 16 безпілотників.
  • Цієї ночі російська армія атакувала об'єкти енергетики в Сумській області. Унаслідок цього станом на ранок знеструмлені були місто Суми і частина Сумської та Чернігівської областей.
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