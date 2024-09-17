Сьогодні, 17 вересня, близько 10.00 окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі м. Глухів на Сумщині. Унаслідок удару поранені батько і син.
Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.
"17 вересня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру м. Глухів Шосткинського району", – зазначили у прокуратурі.
Унаслідок атаки ворога отримали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки.
Також пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь.
"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – додали у прокуратурі.
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