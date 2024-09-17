Сьогодні, 17 вересня, близько 10.00 окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі м. Глухів на Сумщині. Унаслідок удару поранені батько і син.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"17 вересня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру м. Глухів Шосткинського району", – зазначили у прокуратурі.

Унаслідок атаки ворога отримали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки.

Також пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь.

Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки атаки по Глухову

Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки обстрілу по Глухову

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – додали у прокуратурі.