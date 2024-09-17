Від початку повномасштабної війни загинули 97 рятувальників

Від 2022 року отримали поранення 395 працівників ДСНС.

В Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року, загинули 97 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, пише Укрінформ.

"Дев'яносто сім працівників загинули, 395 – поранені", – повідомив Хорунжий.

Тим часом голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник повідомив, що сьогодні в Україні відзначають День рятівника.

"Особливо хочу висловити подяку кожному підрозділу, який невтомно працює в умовах постійної небезпеки: рятувальникам, пожежним, саперам, водолазам, медикам, кінологам, психологам, хімікам, інженерам, водіям, диспетчерам. Щиро вдячний кожному з Вас за відданість справі та професіоналізм. За Вашу сміливість і непохитну віру в перемогу добра над злом", – написав він у телеграмі.

Росія обстріляла авто рятувальників, які евакуйовували цивільних у Донецькій області. Тоді поранення отримали двоє рятувальників.