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Від початку повномасштабної війни загинули 97 рятувальників

Від 2022 року отримали поранення 395 працівників ДСНС.

Від початку повномасштабної війни загинули 97 рятувальників
Ліквідація пожежі у Малехові,фото ілюстративне
Фото: ДСНС

В Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року, загинули 97 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, пише Укрінформ.

"Дев'яносто сім працівників загинули, 395 – поранені", – повідомив Хорунжий. 

Тим часом голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник повідомив, що сьогодні в Україні відзначають День рятівника. 

"Особливо хочу висловити подяку кожному підрозділу, який невтомно працює в умовах постійної небезпеки: рятувальникам, пожежним, саперам, водолазам, медикам, кінологам, психологам, хімікам, інженерам, водіям, диспетчерам. Щиро вдячний кожному з Вас за відданість справі та професіоналізм. За Вашу сміливість і непохитну віру в перемогу добра над злом", – написав він у телеграмі.  

Росія обстріляла авто рятувальників, які евакуйовували цивільних у Донецькій області. Тоді поранення отримали двоє рятувальників.

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