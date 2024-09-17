У М'янмі через повені та селеві потоки загинули понад 200 осіб

У М'янмі кількість людей, які загинули унаслідок тайфуну "Ягі", зросла до понад 220, ще майже 80 досі вважаються зниклими безвісти.

Про це пише ВВС.

Шторм пронісся північним В'єтнамом, Лаосом, Таїландом і М'янмою на початку вересня і вбив понад 500 людей у всьому регіоні.

Це спровокувало сильні повені та селеві потоки в М'янмі, внаслідок чого загинуло щонайменше 226 осіб, а цілі села були зруйновані.

Через негоду знищені великі площі посівів, і, за даними ООН, понад пів мільйона людей у зруйнованій війною країні терміново потребують їжі, питної води, житла та одягу.

Шторм охопив дев'ять штатів і регіонів, включаючи столицю країни Найп'їдо.

Фото: EPA/UPG Повені у М'янмі

Фото: EPA/UPG Повені у М'янмі

У ООН повідомили, що ці повені є одними з найгірших в новітній історії М'янми. ПІдрахували, що близько 630 000 людей постраждали від повені через перекриті дороги, пошкоджені мости та обірвані лінії зв’язку, що серйозно ускладнило зусилля з надання допомоги.

Агенції з надання допомоги також мають обмежений або зовсім відсутній доступ до багатьох частин країни, включаючи штат Шан, один із найбільш постраждалих від повені, який зараз в основному контролюється армією повстанців.

Рятувальники розповідали, що цілі будинки були поховані під зсувами.

Вихідними правляча військова хунта чи не вперше зверненулася по допомогу до міжнародної спільноти, і наразі єдиною країною, яка відповіла, є сусідня Індія, яка надіслала продукти харчування, одяг та медикаменти.