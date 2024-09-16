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“Лікарі без кордонів” припинили діяльність в Росії

Організація хотіла би знову працювати в Росії, якщо влада забезпечить необхідні умови.

“Лікарі без кордонів” припинили діяльність в Росії
"Лікарі без кордонів" транспортують поранених (ілюстративне фото)
Фото: Олександр Глядєлов/ «Лікарі без кордонів» (MSF)

“Лікарі без кордонів” припинили свої операції в Росії після отримання листа від міністерства юстиції РФ.

Про це повідомляє пресслужба “Лікарів без кордонів”.

“Через 32 роки після початку роботи в Росії “Лікарі без кордонів” (MSF) змушені припинити свою діяльність у країні. У серпні цього року ми отримали лист від міністерства юстиції Росії з рішенням про виключення нашої філії з реєстру філій і представництв іноземних неурядових організацій у Росії “, - йдеться в заяві.

Водночас зазначається, що організація хотіла би знову працювати в Росії, якщо влада забезпечить необхідні умови, і що “покидають Росію з важким серцем”.

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В “Лікарях без кордонів” нагадали, що з початку роботи у 1992 році встигли втілити різні програми у Москві, Санкт-Петербурзі, Бєлгороді, Ростові-на-Дону, Чечні, Дагестані, Кемеровській, Архангельській та Івановській областях. 

Крім того, організація зазначила, що почала надавати допомогу тим, хто перетнув Росію з України “шукаючи безпеку”, а також внутрішньо переміщеним особам “після ескалації збройного конфлікту в Україні” у 2022 році. 

“Лікарі без кордонів” запевнили, що йдеться про гуманітарну допомогу для понад 52 тис. осіб, а понад 15,4 тис. отримали безкоштовну медичну, психологічну та психосоціальну підтримку.

  • Американський Сitibank, один із найбільших західних банків на російському ринку, який входив до топ-20 у РФ за розміром активів, згортає роботу.
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