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У Польщі оголосили стан стихійного лиха через масштабні повені

Через повінь у Нижній Сілезії прорвало дамбу.

У Польщі оголосили стан стихійного лиха через масштабні повені
Повені на півдні Польщі
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 16 вересня, уряд Польщі оголосив стан стихійного лиха через масштабні повені в країні. У Нижній Сілезії відомо про прорив дамби у водосховищі.

Про це повідомляє Polsat News.

"Я скликав це засідання, щоб якомога швидше прийняти постанову про введення стану стихійного лиха", – сказав Дональд Туск після засідання уряду.

Прем’єр зазначив, що детальний перелік повітів і гмін, щодо яких діє надзвичайний стан, буде надано у Вроцлаві, де незабаром має розпочатися засідання кризового штабу. Буде також роз'яснено, що тягне за собою надзвичайний стан та його наслідки.

"У нашому розпорядженні в положенні про стан стихійного лиха є такий інструмент, як наказ про евакуацію, але, як я вже згадував вчора, ми будемо тільки в ситуації, коли життю людей безпосередньо загрожує небезпека", – сказав Дональд Туск.

Згідно з проєктом розпорядження Ради міністрів, у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів. Передбачені "лише необхідні" обмеження прав і свобод, серед них - наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.

Туск також зазначив, що на потреби людей, які постраждали від повені, виділять мільярд злотих з резерву.

Міністр клімату та навколишнього середовища Пауліна Генніг-Клоска зазначила, що введення стану стихійного лиха "допоможе мобілізувати більше коштів і ресурсів для протидії наслідкам повеней".

Відомо, що в Нижній Сілезії внаслідок прориву дамби між водосховищами Тополя і Козельно довелося оголосити про негайну евакуацію частини міста Пачкув на південному заході країни.  

Повені в Європі

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