Внаслідок повені у Польщі загинула людина

Через масштабні повені на півдні Польщі ситцація погіршилася.. Відомо про загибель однієї людини внаслідок негоди.

Про це повідомляє Польське радіо.

Зокрема, у долині Клодзко в Польщі триває евакуація місцевих жителів. Майже 20 тисяч абонентів Клодзького повіту залишилися без електроенергії.

Прем’єр-міністр Дональд Туск закликав мешканців у Клодзку не ігнорувати заклики до евакуації.

"Такі ситуації повторюються у багатьох місцях, де деякі жителі недооцінюють рівень загрози й відмовляються евакуюватися. Тому я ще раз від імені всіх спецслужб, пожежників повторю, аби всюди, де з’являється така загроза, евакуюватися та виконувати рекомендації", — закликав Туск.

За інформацією Прем'єра наразі підтверджено факт утоплення однієї людини у районі Клодзка.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Сємоняк додав, що ситуація із повенями на півдні Польщі погіршилася. Найважча ситуація у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.

У Опольському воєводстві на півдні Польщі із деяких населених пунктів ропочалася евакуація жителів через повені, спричинені сильними зливами.