У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів

У деяких районах рівень опадів за добу був найбільшим із 1997 року.

У Опольському воєводстві на півдні Польщі із деяких населених пунктів ропочалася евакуація жителів через повені, спричинені сильними зливами.

Про це пише RMF24.

Сьогодні біля полудня розпочалася евакуація мешканців Ярнолтовка та Покшивни в гміні Глухолази на півдні Опольського краю.

У Нижній Сілезії, Ополе, Сілезії та Малопольщі Інститут метеорології та водного господарства видав додаткові гідрологічні попередження. Також метеорологи попередили про погіршення погоди на півдні Лодзинського воєводства, у Свєнтокшиському воєводстві, на півдні Мазовії та на Люблінщині.

Фото: EPA/UPG Повені на півдні Польщі

Фото: EPA/UPG Повені на півдні Польщі

Перед цим розпочалася евакуація мешканців двох населених пунктів у гміні Ґлухолази на півдні Опольського воєводства. Там щоденна кількість опадів сягнула 161,5 мм. Це на 30 мм більше попереднього рекорду добової кількості опадів 1997 року.

У цих двох туристичних містах проживає близько 1500 людей, але евакуюватися закликали тих, хто живе біля річки Злотий Поток. Місцева влада вважає, що ніч із суботи на неділю "буде критичною".

Підвищений рівень небезпеки оголосили 47 гідрологічних станцій у Польщі.