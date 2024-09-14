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У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів

У деяких районах рівень опадів за добу був найбільшим із 1997 року. 

У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
Повені у Польщі
Фото: EPA/UPG

У Опольському воєводстві на півдні Польщі із деяких населених пунктів ропочалася евакуація жителів через повені, спричинені сильними зливами. 

Про це пише RMF24.

Сьогодні біля полудня розпочалася евакуація мешканців Ярнолтовка та Покшивни в гміні Глухолази на півдні Опольського краю. 

У Нижній Сілезії, Ополе, Сілезії та Малопольщі Інститут метеорології та водного господарства видав додаткові гідрологічні попередження. Також метеорологи попередили про погіршення погоди на півдні Лодзинського воєводства, у Свєнтокшиському воєводстві, на півдні Мазовії та на Люблінщині. 

Повені на півдні Польщі
Фото: EPA/UPG
Повені на півдні Польщі
Повені на півдні Польщі
Фото: EPA/UPG
Повені на півдні Польщі
Перед цим розпочалася евакуація мешканців двох населених пунктів у гміні Ґлухолази на півдні Опольського воєводства. Там щоденна кількість опадів сягнула 161,5 мм. Це на 30 мм більше попереднього рекорду добової кількості опадів 1997 року.

У цих двох туристичних містах проживає близько 1500 людей, але евакуюватися закликали тих, хто живе біля річки Злотий Поток. Місцева влада вважає, що ніч із суботи на неділю "буде критичною".

Підвищений рівень небезпеки оголосили 47 гідрологічних станцій у Польщі.

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