У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів

У Опольському воєводстві на півдні Польщі із деяких населених пунктів ропочалася евакуація жителів через повені, спричинені сильними зливами.
Про це пише RMF24.
Сьогодні біля полудня розпочалася евакуація мешканців Ярнолтовка та Покшивни в гміні Глухолази на півдні Опольського краю.
У Нижній Сілезії, Ополе, Сілезії та Малопольщі Інститут метеорології та водного господарства видав додаткові гідрологічні попередження. Також метеорологи попередили про погіршення погоди на півдні Лодзинського воєводства, у Свєнтокшиському воєводстві, на півдні Мазовії та на Люблінщині.
У цих двох туристичних містах проживає близько 1500 людей, але евакуюватися закликали тих, хто живе біля річки Злотий Поток. Місцева влада вважає, що ніч із суботи на неділю "буде критичною".
Підвищений рівень небезпеки оголосили 47 гідрологічних станцій у Польщі.