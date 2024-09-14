​Канада посилить військову присутність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні

Японія є кандидатом на постачання підводних човнів для Канади.

Канада посилить свою військову присутність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, так як прагне бути надійним партнером для однодумців там.

Про це заявив у Токіо міністр оборони Канади Білл Блер у інтерв'ю Kyodo News.

За словами міністра, Японія є кандидатом на постачання підводних човнів для Канади, яка планує в майбутньому закупити до 12 таких човнів на заміну старих.

Блер сказав, що японські підводні човни мають "видатну репутацію", але його міністерство розглядатиме 2інтерес і спроможність кожного кандидата", перш ніж приймати рішення.

Він додав, що Канада визнає економічну, геополітичну, стратегічну важливість Індо-Тихоокеанського регіону, тому вона разом із союзниками несе відповідальність за підтримку безпеки там.

Заяви Блера прозвучали на тлі посилення Канадою своєї присутності у регіоні, зокрема, відправкою військового флоту в рамках своєї «Індо-тихоокеанської стратегії», оприлюдненої в листопаді 2022 року.

Відповідно до стратегії, Оттава пообіцяла поглибити співпрацю у сфері безпеки з Японією та Південною Кореєю.

У липні стало відомо, що Японія хоче посилити співпрацю з НАТО на тлі угоди між КНДР і Росією.