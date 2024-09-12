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Канада пожертвує до 200 тисяч доз вакцини від mpox

Загалом країна може мати запас аж до 2 мільйонів вакцин.

Канада пожертвує до 200 тисяч доз вакцини від mpox
Вакцинація від mpox
Фото: EPA/UPG

Речник канадського уряду повідомив про намір країни передати на потреби інших держав до 200 тисяч доз вакцини від захворювання mpox, яке раніше було відоме як мавпяча віспа.

За інформацією Reuters, загальна кількість доз, які проспонсорує Канада, "буде залежати від здатності країн, що їх отримають, правильно зберігати та розподіляти вакцини". 

При цьому в Оттаві не уточнюють, на які саме держави спрямована їхня пожертва. Ймовірно, йдеться про африканські країни, які найбільше потерпають від mpox, але мають вкрай обмежений доступ до вакцинації.

Офіційно міністерство охорони здоров'я Канади відмовляється повідомляти, скільки має вакцин від mpox, проте експерти оцінюють цю кількість у 2 мільйони. Деякі організації критикують державу за те, що її запаси набагато перевищують потребу громадян у захисті, тому уряд мав би активніше ділитися вакцинами з регіонами, які мають на них нагальний попит. 

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